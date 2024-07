Vallilan koirahyökkäyksessä loukkaantuneen lapsen isä: "Pojalla yli 50 tikkiä"

Yli 50 tikkiä

Isä kertoo, että lapsi on päässyt sairaalasta pois tapahtuman jälkeen oltuaan siellä leikkauksessa ja sen jälkeen tarkkailussa.

Uhri ja koira samasta rapusta

Perheen isä kertoo, että he ovat erittäin huolissaan tilanteesta, sillä perheen äiti asuu samassa rapussa koiran kanssa, eivätkä lapset uskalla enää mennä kotiinsa.

Hänen mukaansa lapset eivät ole käyneet äidillänsä tapahtumien jälkeen kertaakaan, vaan he ovat majailleet äitinsä kanssa sukulaisten luona sekä isällään.

Äidillä on nyt suunnitelmissa muuttaa talosta pois. Perhe kokee tämän epäreiluna, isä kertoo.

– Vastuullinen koiranomistaja olisi jo tehnyt ratkaisun ja lopettanut koiran, kun se on ilman syytä hyökännyt lapsen päälle – kahdesti, isä kommentoi.

Isä: Omistaja ei ole antanut yhteystietojansa

Oikeus päättää koiran kohtalosta

Perheen isä ei kommentoi tapahtumia tarkemmin, koska asiasta on käynnissä rikostutkinta.

– Kyseessä on iso taistelukoira, joka on hyökännyt ilman provokaatiota pojan kimppuun kahteen otteeseen, ja sen aloilla pitämiseen on tarvittu kolmea poliisia, isä kertoo.