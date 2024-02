Miksi miehillä kestää niin pitkään vessassa?

– Totta se on, mutta miehillä on myös paljon harvemmin suolisto-ongelmia ja kroonista ummetusta kuin naisilla, huomauttaa gastroenterologi Kyle Staller, Yahoo-sivuston lifestyle-osiossa.

– Kun elimistö on taistele tai pakene -tilassa, sympaattinen hermosto on aktiivinen. Kun taas parasympaattinen hermosto on aktiivisempi, pystyy ihminen rentoutumaan. Suoli toimii kunnolla, kun parasympaattinen hermosto on aktiivisempi kuin sympaattinen hermosto.