Ukrainalaissotilaat väitetysti vyöryttävät dronevideolla venäläisasemia Etelä-Ukrainassa

Ennen sotaa Urozhainen kylässä asui tuhatkunta ihmistä. Ukraina on rummuttanut sen valloitusta, mitä ainakin osin selittää se, että kyse on ensimmäisestä kylästä, jonka Ukrainan vastahyökkäys on Reutersin mukaan onnistunut valloittamaan sitten heinäkuun 27. päivän.

Pelkästä sotapropagandasta ei Urozhainen valloituksessa ole kyse, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW). Syynä on ajatushautomon mukaan venäläisten puolustuslinjojen rakenne.