Venäjä torjui Ukrainan lennokki-iskun Krimille – MTV seuraa sotaa

18.15: BBC: Wagnerin taistelijoita on saapunut Valko-Venäjälle

Ukrainan rajavartiolaitos on vahvistanut, että Wagnerin sotilaita on saapunut Valko-Venäjälle.

Venäläisten sotabloggaajien reaktiot arvostetuksi luonnehditun kenraali Ivan Popovin räväkkään ulostuloon ovat olleet huomattavan ärtyneitä, kirjoittaa amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).