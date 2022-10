Brittitiedustelu: Venäjällä rekrytoitu lähes varmasti myös liikekannallepanon kriteereihin sopimattomia henkilöitä

Brittiraportin mukaan Venäjällä virkamiehet ovat lähes varmasti rekrytoineet ihmisiä, jotka eivät sovi liikekannallepanon kriteereihin. Heillä on todennäköisesti vaikeuksia myös kouluttaa uusia värvättyjä, raportissa sanotaan.

Ongelmista kielii raportin mukaan myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin epätavallisen nopea ongelmien tunnustaminen. Putin on myöntänyt, että joukkojen mobilisaatiossa on tehty virheitä, jotka on korjattava.