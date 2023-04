Asevelvollisuuslakien mylläys herätti venäläisten pelon uudesta liikekannallepanosta: "He tarvitsevat tuoretta lihaa sodan ruokkimiseen"

Venäjän parlamentin ala- ja ylähuoneessa on hyväksytty laki, joka uudistaa maan kutsuntajärjestelmää.

Aiemmin asevelvollisuuspaperit on pitänyt toimittaa saajalle henkilökohtaisesti armeijan paikallisesta kutsuntatoimistosta tai työnantajan kautta. Jatkossa käyttöön otetaan sähköiset kutsuntakirjeet.

– Olemme jo pitkään odottaneet toista liikekannallepanon aaltoa, ja tämä on sen alkua, sanoo 51-vuotias moskovalainen Irina CNN:n haastattelussa.

Irinan poika on kutsuntaikäinen.

Kirjettä välttelevät luokitellaan karkureiksi

Uutistoimisto Reutersin mukaan sähköisiä kutsuntakirjeitä on käytännössä mahdoton vältellä.

– Tottakai he tarvitsevat tuoretta lihaa tämän sodan ruokkimiseen. Ensimmäisen [liikekannallepanon] aikana he käyttivät poliisiratsioita asevelvollisten keräämiseen. Ihmiset eivät pitäneet siitä. Joten nyt he yrittävät jotain muuta, Irina sanoo.