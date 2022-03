Venäläismestari vaihtoi Norjan väreihin – raivo puhkesi Venäjällä: "Petos"

– Se on kaksinaismoralismia. Katsovatko he häntä venäläisenä tämän jälkeen? Ehkä hän ei olekaan venäläinen, hänellä on juutalaiset juuret. Jos kilpailijat menevät edustamaan muita maita, niin heitä ei pitäisi hyväksyä, koska he ovat venäläisiä, Zhurova sanoi Chess-newsin mukaan.

– Venäläisiä kohtaan on ulkomailla kova asenne ja yhtäkkiä kaikki menee hyvin hänen kohdallaan. Kansallisuuden vaihtaminen, se on petos. Sinua ei tulla rakastamaan, Zhurova jatkoi.

– Se on hullu lausunto. He puhuvat Ukrainan denatsifikaatiosta ja sitten heittelevät tällaista retoriikkaa. Se on niin hyvä ja hän paljastaa itsensä. Hän käyttää retoriikkaa 1930-luvulta. Se on todella järkyttävää. Se on sivistymätöntä ja primitiiviä, absurdiutta aivan toisella tasolla. Hän tulittaa antisemitismillä näin vaikeassa tilanteessa, Grönn sanoi NRK:lle.