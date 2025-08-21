Mäkihyppytähti: Ura ohi 23-vuotiaana

Itävaltalainen mäkihyppääjä Marita Kramer on yllättäen päättänyt uransa 23-vuotiaana.

Kramer tiedotti päätöksestään sosiaalisessa mediassa keskiviikkoiltana.

– Minulla on ollut vaikeuksia tuntea yhteyttä elämääni, jota olen elänyt monien vuosien ajan. Minulla on ollut vaikeuksia löytää iloa, paloa ja tarkoitusta sen takana. Vaikeinta tässä on se, että olen aina unelmoinut olympiamitalin saavuttamisesta. Se ajoi minua eteenpäin joka ikinen päivä, Kramer kirjoittaa.

Itävaltalaishyppääjä joutui jäämään koronatartunnan takia syrjään Pekingin talviolympialaisista vuonna 2022. Vaikka hän jatkoi olympiaunelmansa jahtaamista, jossain kohtaa se alkoi tuntua tyhjältä. Milanossa ja Cortinassa järjestettävät talviolympialaiset siintivät vain puolen vuoden päässä.

– Olen aina ylpeillyt sillä, etten anna koskaan periksi. Se tekee tästä päätöksestä helvetin vaikean.

Olympiapettymyksestä huolimatta Kramer saavutti urallaan muun muassa MM-kultaa joukkuemäessä vuonna 2021 ja maailmancupin kokonaisvoiton kaudella 2021–2022. Henkilökohtaisia osakilpailuvoittoja hänellä on 15.