Venäläismestarin ulostulo Ukrainan tilanteesta aiheutti raivoa – "Virtsaa entisten maanmiestensä haudoille"

– Sitä on irvokasta katsoa. Perverssiä. Se tekee tästä erityisen prosoivaa, että Karjakin on etuoikeutettu henkilö, jolla on pääsy kaikkiin riippumattomiin medioihin ja hänellä on kaikki mahdollisuudet ymmärtää, että mitä on käynnissä, shakki- ja Venäjä-asiantuntija Atle Grönn sanoi Dagbladetille.