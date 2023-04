Härskiä peliä Venäjällä – legendaa syytettiin fasismista: "Ehkä se on niin"

Karjakin on aktiivisesti ollut Venäjän hyökkäyssodan puolustaja. Hän sai viime vuoden maaliskuussa Maailman shakkiliitto FIDE:ltä kuuden kuukauden kilpailukiellon, koska oli tukenut sotaa. Karjakin julisti kilpailukieltonsa päätyttyä tukensa Vladimir Putinille. Nyt oman osansa on saanut maailmanlistan kärjessä vuodesta 2011 lähtien ollut norjalainen Magnus Carlsen.

– Karjakin sekosi jo kauan aikaa sitten. Hän ei pysty enää järkyttämään minua. Keskustelussa oli kokonaisuudessaan iljettävä tunnelma. Jos katsot Venäjän tv:tä, niin he eivät sano, että Magnus haluaa boikotoida venäläisiä pelaajia sodan takia. He sanovat, että Magnus haluaa boikotoida venäläisiä, koska ei pidä heistä, Grönn sanoi NRK:lle .

– Ihmiset, jotka näkevät sen tv:ssä ajattelevat, että länsimaalaiset eivät pidä meistä, koska he eivät pidä meistä muutenkaan. Asian pointti on se, että kritisoimme Putinin ja Venäjän aloittamaa sotaa. Se, että hän on Donbassissa (Venäjän miehittämä alue Ukrainassa) auttamassa sotilaita. Se ei ole hyvä asia. Hänestä on tullut ulkoreunan symboli. Putin laskee sen varaan. Putin tarvitsee ihmisiä, jotka menevät pidemmälle kuin hän. Silloin hän voi seistä yhdistävänä venäläisjohtajana, Grönn kertoi.