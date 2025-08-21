Vahvistus: Rallin MM-sarjassa jysähtämässä valtava uutispommi

Kansainvälinen autoliitto FIA vahvisti torstaina, että se on käynnistänyt tarjouskilpailun rallin MM-sarjan kaupallisista oikeuksista.

Rallin MM-sarjan taustalta löytyy nyt saksalaisyhtiö WRC Promoter GmbH, jonka omistavat puolestaan itävaltalainen energiajuomayhtiö Red Bull sekä saksalainen sijoitusyhtiö KW 25.

Tasan vuosi sitten tulivat julki ensimmäiset tiedot, joiden mukaan WRC-promoottori on alkanut tutkia eri vaihtoehtoja mukaan lukien koko liiketoiminnan myyntiä. Tuolloin huhuttiin, että promoottorin toiveena on saada bisneksensä myynnistä jopa 500 miljoonaa euroa.

Nyt Red Bull ja KW25 vahvistivat, että ne ovat päättäneet aloittaa prosessin löytääkseen uuden omistajan rallin MM-sarjan kaupallisilla oikeuksille. Tarjouskilpailussa yhtiöitä neuvoo finanssipalveluyritys J.P. Morgan.

FIA tekee yhteistyötä Red Bullin ja KW25:n kanssa löytääkseen uuden kaupallisten oikeuksien haltijan, joka sitoutuu pitkäjänteiseen investointiin ja turvaa rallin MM-sarjan tulevaisuuden tulevaisuuden.

– Sarjalla on valtava potentiaali, ja meidän vastuumme hallintoelimenä on varmistaa, että se jatkaa kasvuaan ja saavuttaa uusia korkeuksia, FIA:n puheenjohtaja Mohammed Ben Sulayem kertoo.

– Tämä prosessi on tärkeä askel, joka määrittää rallin MM-sarjan pitkän aikavälin vision. Olen varma, että oikean kumppanin kanssa voimme viedä sarjan uudelle tasolle, säilyttää sen arvokkaan perinnön ja kasvattaa sen maailmanlaajuista suosiota tulevien sukupolvien faneille.

FIA:n varapuheenjohtaja Malcolm Wilson on samoilla linjoilla. Wilson omistaa rallin MM-sarjan pääluokassa vuosikymmeniä kilpailleen M-Sport-tallin.

– Kaupallisten oikeuksien tarjouskilpailu on suuri mahdollisuus uudelle toimijalle viedä sarjaa eteenpäin kohti seuraavaa lukua uudella energialla ja investoinneilla. Teemme Red Bullin ja KW25:n kanssa töitä löytääksemme tähän tärkeään rooliin parhaan mahdollisen kumppanin.

WRC Promoter vastaa muun muassa rallin MM-sarjan tv-tuotannosta sekä media- ja sponsorointioikeuksista.

Rallin MM-sarja on suurten uudistusten äärellä. Pääluokassa otetaan käyttöön kaudella 2027 uudet autot, joille on asetettu 345 000 euron hintakatto. Näin sarjaan pyritään houkuttelemaan lisää autonvalmistajia ja tiimejä.