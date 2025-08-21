Manchester Unitedilta hurjalta kuulostava temppu: 14-vuotias poika mukana

Ikä ei paljoa paina tai rajoita mitään, saattaa Manchester United nyt tokaista.

Muun muassa BBC kertoo, että vasta 14-vuotias englantilaishyökkääjä JJ Gabriel harjoittelee tämän kauden aikana Manchester Unitedin edustusmiehistössä.

Gabriel debytoi viime viikonloppuna Valioliigan alle 18-vuotiaiden sarjassa, oltuaan Unitedin kokoonpanossa ottelussa Evertonia vastaan. BBC:n mukaan Gabriel vakuutti otteillaan, vaikka hän pelasi huomattavasti vanhempia ja isokokoisempia pelaajia vastaan.

– Hänet kutsuttiin seuraavana päivänä Unitedin johtajien aitioon Arsenal-kotiottelussa. Tällä pyrittiin siihen, että Gabriel tuntisi olevansa osa seuraa, BBC:n toimittaja Simon Stone raportoi.

Stonen mukaan Unitedin manageri Ruben Amorim on jo tavannut 14-vuotiaan hyökkääjän seuran harjoittelutiloissa Carringtonissa.

– Unitedin päävalmentaja (Amorim) näkee häntä enemmänkin kauden aikana, koska Gabriel harjoittelee ajoittain edustusjoukkueen kanssa.

BBC:n toimittaja Stone huomauttaa, ettei ole epänormaalia, että seuran akatemiaan kuuluvat pelaajat harjoittelevat edustusmiehistön kanssa. Se on kuitenkin äärettömän harvinaista, että vasta 14-vuotiaat pelaajat olisivat miesten joukkueen matkassa. Erityisesti kun puhutaan Manchester Unitedin kaltaisesta jättiseurasta.

United avasi Valioliiga-kautensa tappiolla, kun se hävisi sunnuntaina Arsenalille 0–1, kaikesta hallinnastaan huolimatta.

Jalkapallossa nuoret pelaajat ovat olleet viime vuosien aikana tapetilla erityisesti espanjalaisen Lamine Yamalin johdolla. Yamal debytoi FC Barcelonan edustusmiehistössä vain 15-vuotiaana. Hän murtautui nopealla tahdilla myös Espanjan A-maajoukkueen puolelle.