Venäjällä nostettiin pöytään ravisuttava skenaario – iso joukko venäläisurheiljoita voisi vaihtaa kansalaisuutta: "Petos"

Shakkitähti Romanov edustaa jatkossa Norjaa, jossa hän on vuosia asunut. Hän sanoi VG:n haastattelussa , että hänellä on ollut vahva side norjalaiseen shakkiin vuodesta 2013. Romanov ei halunnut kommentoida sotaa Ukrainassa, vaan ilmaisi haluavansa pitää "meneillään olevasta sotilaallisesta konfliktista todella matalaa profiilia".

Legenda puhui petoksesta

– Tilannetta on todella vaikea ennustaa, koska se on hyvin vaikea. Yleisesti ottaen urheilukansalaisuuden vaihtaminen on tässä tapauksessa tavallaan petos: käsillä on vaikea tilanne ja toimit siinä omaksi eduksesi. Ja miten fanit tulevat suhtautumaan moisiin urheilijoihin? Zhulin puntaroi.