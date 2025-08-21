Urheilujätti iski rahat kiinni kahdeksanvuotiaaseen

Brasilialainen jalkapallojuniori on allekirjoittanut sponsorisopimuksen urheilujätti Niken kanssa. Asiasta kertoo saksalaislehti Bild.
Kyseessä on kahdeksanvuotias Nathanzinho, joka pelaa Rio de Janeirossa Flamengon juniorijoukkueessa.
Bild kertoo, että brasiliaislähteet raportoivat urheilubrändien jättiläisen Niken kiinnittäneen nuoren jalkapalloilijan sponsorisopimuksen avulla. Nathanzinhon edustaman seuran historiassa ei ole Bildin mukaan koskaan kirjoitettu varustesopimusta yhtä nuorena.
Jalkapallon ihmelapseen kohdistuu jättimäisiä odotuksia. Hän on loistanut paikallisissa junioriturnauksissa ja takonut hurjia määriä maaleja.
Nike ei ole ensimmäistä kertaa kiinnittämässä nuorta lupaavaa jalkapalloilijaa. Yritys solmi neljä vuotta sitten sopimuksen silloin kahdeksanvuotiaan brasilialaisen Kauan Basilen kanssa. Nykyään 13-vuotiaalla Basilella on esimerkiksi Instagramissa tänä päivänä 1,7 miljoonaa seuraajaa.