Uuden selvityksen käynnistivät tv-dokumentin sukelluskuvat hylyn vaurioista.
Autolautta Estonian turmaa koskevan uuden selvityksen loppuraportti julkistetaan tänään Tallinnassa.
Selvitys aloitettiin vuonna 2021 sen jälkeen, kun tv-dokumentissa oli esitetty uusia kuvia Estonian hylyn repeämistä.
Discovery-kanavan dokumentissa Estonia – Mullistava löytö annettiin ymmärtää, että aiemmin havaitsemattomat vauriot kyseenalaistivat virallisen onettomuustutkinnan selityksen Estonian uppoamiselle.
Dokumentti sai Ruotsissa journalistipalkinnon, mutta Ruotsin television SVT:n myöhemmin tekemässä ohjelmassa monet alkuperäisen dokumentin tiedoista osoitettiin vähintäänkin tarkoitushakuisiksi.
Lisäksi uhrien omaiset kertoivat tuskasta, mitä jatkuva spekulointi onnettomuuden syystä on aiheuttanut.
Uuden arvioinnin väliraportissa päädyttiin jo toissa vuonna siihen, ettei alkuperäistä onnettomuustutkintaa ole perusteltua kyseenalaistaa.
Vuonna 1997 valmistuneen tutkinnan mukaan Estonian uppoamisen syy oli keulavisiirin irtoaminen kovassa merenkäynnissä ja veden tulviminen alukseen.
Väliraportin mukaan hylyssä tyyrpuurin puolella eli perästä keulaan katsottuna oikealla olevat vauriot sopivat yhteen merenpohjan kallion muotojen kanssa.
Toisin kuin tv-dokumentissa väitettiin, merenpohja hylyn alla ei suinkaan ole vain pehmeää savea.