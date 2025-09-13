Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoo, että Suomen ilmapuolustuksen järjestelyt ovat vahvalla tasolla. Suomen roolia Naton perjantaina julkistettuun itärajan valvontaoperaatioon suunnitellaan yhdessä liittokunnan muiden maiden kanssa.

Suomi on aktiivisesti mukana Naton Eastern Sentry -operaation suunnittelussa, jolla vahvistatetaan Nato-maiden Itä-Euroopan puolustusta, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen.

– Suunnittelu on käynnissä Naton johdolla, ja Suomen puolustushallinto on siinä tiiviisti mukana. Ensisijaisesti valppauden ja valmiuden asiat kohdistuvat Puolan ja Baltian kohdalle, ja nyt suunnitellaan tiivistii, mikä Suomen osuus tässä tulee olemaan, hän sanoo.

Naton pääsihteeri Mark Rutte kertoi perjantaina operaatiosta, jolla Nato-maiden Itä-Euroopan puolustusta vahvistetaan. Siihen tarjoavat resursseja muun muassa Britannia, Ranska, Saksa ja Tanska.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi lauantaina Ylen Ykkösaamussa, että sotilasliitto Naton ilmoittama Itä-Euroopan puolustuksen vahvistaminen koskee myös Suomea.

Häkkänen: Näin Suomi varautuu drooneihin

Puolustushallinnossa on tiedossa, että Venäjällä on halu ja kyky käyttää sotilaallista voimaa Ukrainassa. Häkkäsen mukaan ei voida sulkea pois, että Venäjä haluaisi käyttää sotilaallista voimaa myös muualla Euroopassa.

Siksi puolustusta ja nopeaa reagointikykyä vahvistetaan kansallisesti ja yhdessä liittokunnan kanssa. Droonipuolustus on yksi uusista painopistealueista.

– Me varaudumme kaikkiin mahdollisiin riskeihin ja myös panostamme ilmatorjuntaan ja ilmapuolustukseen, jotta sellaista mahdollisuutta ei pääsisi syntymään, että Venäjä tekisi virhearvioita, Häkkänen sanoo.

Entä miten Suomi toimii, jos rajalla havaitaan samanlaisia ilmatilan loukkauksia kuin Puolassa?

Häkkänen korostaa, että ilma-alueen valvontaan on tehokas ja harjoiteltu malli, jossa mahdolliset uhkatekijät mennään tunnistamaan välittömästi jo tällä hetkellä.

– Meillä on myös riittävät voimankäyttöoikeudet hävittäjillä torjua, jos joku meidän ilmatilaan tunkeutuva sotilasobjekti aiheuttaa vakavaa vaaraa kansalliselle turvallisuudelle, Häkkänen sanoo.

Suomi valvoo ilmatilaa lukuisin eri keinoin. Tarvittaessa uhkiin voidaan myös reagoida nopeasti.

– Heillä [hävittäjillä] on myös oikeudet ja myös velvollisuudet vastata kovilla keinoilla näihin. Eli meillä ei tarvita laajempia muutoksia, että voidaan drooneja tarvittaessa samalla tyylillä kuin Puolassa käytännössä, Häkkänen toteaa.