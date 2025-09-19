Viro on päättänyt pyytää Naton neljännen artiklan aktivoimista Venäjän hävittäjien loukattua maan ilmatilaa tänään.
Artikla koskee jäsenmaiden välisiä neuvotteluja, kun jokin jäsenmaa kokee olevansa uhattuna.
Asiasta kertoo Viron pääministeri Kristen Michal viestipalvelu X:ssä.
Naton pääsihteeri vahvistaa X:ssä puhuneensa Viron pääministerin kanssa perjantaisesta ilmatilan loukkauksesta. Naton mukaan ilmatilan loukkauksesta kokoonnutaan keskustelemaan yksityiskohtaisemmin ensi viikon alussa.
Ilmatilaloukkaus tapahtui Suomenlahden yllä aamulla, kun kolme Venäjän MiG-31-hävittäjäkonetta tunkeutui Viron ilmatilaan.
Sotilasliitto Nato vastasi ilmatilan loukkaamiseen heti pysäyttämällä Venäjän hävittäjät, sanoo Naton tiedottaja.
Valtonen Venäjän ilmatilaloukkauksista
Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan kolmen venäläishävittäjän Virossa aamulla tekemä ilmatilaloukkaus oli vaarallinen ja holtiton teko. Valtonen kommentoi asiaa tänään illalla viestipalvelu X:ssä.
Valtosen mukaan Venäjän heikentäminen, Ukrainan tukeminen ja Euroopan puolustuksen vahvistaminen ovat tavoitteita, joissa pysytään yhtenäisinä ja sitoutuneina.
Viro voi luottaa tukeemme, Valtonen kirjoittaa.
