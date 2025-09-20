Viron pääministeri Kristen Michal sanoo, että venäläiskoneet eivät poistuneet Viron ilmatilasta niin nopeasti kuin olisivat voineet.

Kolme Venäjän MiG-31-hävittäjää lensi luvatta Viron ilmatilaan perjantaiaamuna Suomenlahden Vaindloon saaren yllä. Sieltä koneet jatkoivat idästä länteen, kunnes Suomen, Ruotsin ja Italian hävittäjät häätivät koneet Viron ilmatilasta.

Tämä ilmatilaloukkauksesta tiedetään nyt.

Koneet lensivät "pimeänä"

Kolme venäläishävittäjää oli Viron ilmatilassa yhteensä 12 minuuttia. Viron puolustusvoimien julkaisussa viestipalvelu X:ssä sanotaan, että ilmatilaloukkaus alkoi perjantaina kello 9.58 ja päättyi kello 10.10.

Julkaistusta kartasta näkee, että hävittäjät lensivät Viron rajan suuntaisesti idästä länteen ja ylittivät rajan vajaalla 10 kilometrillä. Siitä näkee, että koneet ohittivat pääkaupunki Tallinnan. Kartan perusteella vaikuttaa siltä, että koneet lensivät läheltä Tallinnan edustalla olevaa Naissaarta.

Viron hallituksen mukaan koneilla ei ollut lentosuunnitelmaa ja että niiden sijainnin kertovat tutkavastaimet eivät olleet päällä. Koneet eivät myöskään olleet ilmatilaloukkauksen aikana kaksisuuntaisessa radioyhteydessä virolaisiin.

Suomi mukana häätämässä koneita

Viron puolustusministeriön mukaan suomalaishävittäjät tulivat aluksi saattamaan venäläiskoneita, minkä jälkeen Italian ilmavoimien F-35-hävittäjät saattoivat ilmatilaloukkauksen tehneet koneet ulos Viron ilmatilasta ja kohti Kaliningradin aluetta.

Sotilasliitto Naton mukaan myös Ruotsin ilmavoimat osallistuivat koneiden häätämiseen Viron ilmatilasta.

Italialaiskoneet ovat sijoitettuna ilmatukikohdassa Viron Ämarissa ja ovat osa Naton ilmavalvontaoperaatiota Baltian maissa.

Viron pääministeri Kristen Michal sanoi Viron yleisradioyhtiö ERR:n mukaan, että venäläiskoneet eivät poistuneet Viron ilmatilasta niin nopeasti kuin olisivat voineet.

Venäjä on tänä vuonna tehnyt jo useita ilmatilaloukkauksia Viroon.

Naton 4. artikla

Viron hallitus on pyytänyt Natoa aktivoimaan sotilasliiton neljännen artiklan kiireellisestä neuvottelujen järjestämisestä ilmatilaloukkauksen jälkeen. Artiklan mukaan jokainen jäsenmaa, joka kokee koskemattomuutensa, riippumattomuutensa tai turvallisuutensa olevan uhattuna, voi pyytää neuvotteluja muiden jäsenmaiden kanssa.

Naton pääsihteeri Mark Rutte vahvisti puhuneensa Viron pääministerin Michalin kanssa tapahtumista.

Myös Puola on aiemmin tässä kuussa pyytänyt aktivoimaan saman artiklan.

Lauantaina Virossa ja muualla Baltiassa on virolaismedioiden mukaan pohdittu, voisiko ilmatilaloukkaukseen vastata ampumalla kone alas. ERR:n haastattelussa pääministeri Michal vastasi kysymykseen muun muassa sanomalla toiveensa olevan, että venäläisille olisi selvää, että ilmatilaan ei ole asiaa.

Aiemmin Liettuan puolustusministeri Dovile Sakaliene antoi ymmärtää, että venäläiskoneet tulisi ampua alas, kuten Turkki teki kymmenen vuotta sitten.

Venäjä kiistää

Venäjän puolustusministeriö kiistää maan hävittäjien loukanneen Viron ilmatilaa. Venäläisministeriön mukaan koneet eivät poikenneet sovitulta reitiltä ja noudattivat tiukasti kansainvälisiä ilmatilamääräyksiä eivätkä syyllistyneet rajaloukkauksiin.

Venäjän puolustusministeriö sanoo, että kyseiset koneet olivat olleet suunnitellulla lennolla Karjalasta Kaliningradiin.

Suomi tuomitsee

Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen johto on tuominnut ilmatilaloukkauksen.

Presidentti Alexander Stubb näkee, että Nato ja sen liittolaiset toimivat nopeasti ja suunnitelmien mukaisesti.

Myös ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) näkee, että Nato on reagoinut Venäjän viimeaikaisiin ilmatilaloukkauksiin oikein. Euroopan seuraava askel on hänen mukaansa kehittää puolustustaan riittävälle tasolle.

– Meidän on rakennettava armeijamme tasolle, jolla meillä on uskottava pelote Venäjää vastaan, Valtonen sanoi Helsingin turvallisuuskonferenssissa.

0:20 Venäläiset sotilaskoneet loukkasivat Viron ilmatilaa.