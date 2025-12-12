Viro pidentää vuonna 2027 asepalveluksen kestoa täyteen vuoteen kaikille asevelvollisille, tiedottaa maan puolustusministeriö.
Tarkoituksena on kehittää maan puolustusvoimien taisteluvalmiutta käytettävän teknologian edistyessä. Jatkossa asevelvollisten kutsunnat järjestetään kahdessa erässä vuodessa entisen kolmen sijaan.
Vuodessa palvelevien määrä pysyy samana eli enimmillään noin 4 100 asevelvollisessa.
Jatkossa asepalvelus koostuu puolen vuoden peruskoulutuksesta ja puolen vuoden valmiusjaksosta, jossa asevelvolliset ovat hälytysvalmiudessa ja harjoittelevat taistelutehtäviä.
– Jakso sallii meidän pitää uusia asejärjestelmiä jatkuvassa käyttövalmiudessa, valmiina vastaamaan Viroon mahdollisesti kohdistuviin sotilaallisiin uhkiin, tiedotteessa kerrotaan.
Viron asepalvelus kestää nykyään tehtävästä riippuen 8 tai 11 kuukautta.