Kolme venäläistä rajavartijaa ylitti keskiviikkoaamuna laittomasti Viron rajan, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR.
Virolaiset rajavartijat havaitsivat valvontakameroista Narvajoella liikkuvan ilmatyynyaluksen. Aluksesta nousi aallonmurtajalle kolme venäläistä rajavartijaa, jotka käväisivät aallonmurtajaa pitkin kävellen Viron puolella.
Viron sisäministeri Igor Taron mukaan tapahtumien motiivi ei ole toistaiseksi tiedossa. Ministerin mukaan tilanne ei aiheuttanut suoranaista turvallisuusuhkaa.
Rajaviranomaisten on määrä keskustella tapahtuneesta tänä aamuna.