YK:n turvallisuusneuvosto kokoontui eilen maanantaina hätäkokoukseen käsittelemään Venäjän ilmatilaloukkausta.

Perjantaina kolme venäläishävittäjää oli Viron ilmatilassa yhteensä 12 minuutin ajan. Suomalaishävittäjät olivat mukana häätämässä koneita pois Viron ilmatilasta.

Maanantaisessa kokouksessa Puolan ulkoministeri Radoslaw Sikorski sanoi, että Venäjän on turha tulla valittamaan, jos Puolan ilmatilaan tunkeutunut ohjus tai lentokone ammutaan alas.

Venäläishävittäjät loukkasivat Viron ilmatilaa vain reilu viikko sen jälkeen, kun Puola pudotti ilmatilassaan sinne luvatta tulleita venäläisdrooneja.

– Jos ohjus tai lentokone jälleen tunkeutuu ilmatilaamme ilman lupaa, tahallaan tai vahingossa, ja se ammutaan alas ja sen jäänteet putoavat Naton alueelle, älkää tulko tänne valittamaan siitä, latasi Sikorski.

Viron ulkoministeri Margus Tsahkna taas vaati Venäjää lopettamaan kaikki provokaatiot ja uhkaukset naapureitaan, niiden suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta kohtaan.

Ulkoministeri Tsahkna esitteli kokouksessa kuvaa venäläishävittäjien lentoreitistä.

EU:n ulkosuhteiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustajan Kaja Kallas epäili, että Venäjä rikkoisi vahingossa kolme kertaa kahden viikon aikana Euroopan ilmatilaa.

Venäjän YK-varalähettiläs Dmitri Poljanskij syytti länttä perusteettomista syytöksistä ja sanoi, että Venäjä ei aio osallistua lännen absurdiin teatteriin.

Venäjä on kiistänyt hävittäjiensä loukanneen Viron ilmatilaa.

YK:n turvallisuusneuvostoon kuuluu 15 jäsenmaata, joista Yhdysvallat, Kiina, Venäjä, Ranska ja Britannia ovat pysyviä jäsenmaita. Muut ovat vaihtuvia jäseniä.

