Venäläishiihtäjä Veronika Stepanova latasi tylyä tekstiä Norjasta – "Yrittävät pilata elämämme"

Stepanovan avautumisen taustalla on norjalaisjalkapalloilija Mathias Normann, joka pelaa tällä hetkellä lainasopimuksella Moskovan Dynamossa. 12 maaottelua pelannut Normann suljettiin ulos maajoukkueesta, koska päätti jatkaa pelaamista Venäjällä.

– Kaikki tämä sen takia, koska hän päätti pelata Venäjällä. Norjassa on yhä ihmisiä, joilla on Venäjä-fobia. He yrittävät myös pilata meidän hiihtäjien elämän, Stepanova kirjoitti Telegramissa Dagbladetin mukaan.