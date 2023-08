Teemu Pukin ex-joukkuetoveri pakeni Venäjältä lennokkihyökkäyksen takia – seura reagoi järeällä uhkauksella

27-vuotias Normann, joka pelasi vielä kaudella 2021-22 Norwich Cityn riveissä Valioliigaa suomalaistähti Teemu Pukin rinnalla, on ajautunut kimuranttiin tilanteeseen nykyisten seurojensa kanssa.

Venäläinen Match TV ja useat muut tiedotusvälineet kertovat, että turvallisuutensa puolesta pelännyt Normann on lähettänyt seuralle kirjeen, jossa hän pyytää sopimuksensa purkamista.

Kritiikkiä siirrosta

Päätös jäädä hyökkäyssodan puhjettua Venäjälle on kuitenkin aiheuttanut kiivasta keskustelua, sekä maksanut hänen paikkansa Norjan maajoukkueessa. Päävalmentaja Ståle Solbakken oli aiemmin tänä vuonna suorasanainen, kun häneltä kysyttiin Normannin tilanteesta.

– Se on aika yksinkertaista. Tällä hetkellä se on paras urheilullinen mahdollisuus, joka minulla on. Joten päädyimme siihen, Normann sanoi tuolloin.