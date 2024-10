Venäläiset sotakommentaattorit: Yhdeksän ukrainalaista sotavankia teloitettu

Ukrainan ihmisoikeusvaltuutettu Dmitro Lubinets tuomitsi väitetyt sotavankien teloitukset. Hänen mukaansa kyse on vakavasta Geneven sopimuksen loukkaamisesta.

Deep Staten julkaiseman kuvan perusteella venäläisjoukot riisuivat ukrainalaissotilaat ja laittoivat nämä jonoon ennen tappamista. Tämä viittaa teon olleen ennalta harkittu, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).