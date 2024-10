Uutuuskirja: Marin "pahensi tilannetta", kun Putin suunnitteli sotaa

Sanna Marin (sd.) "ennusti väärin" pääministerikaudellaan tammikuussa 2022 todetessaan, että on "erittäin epätodennäköistä", että Suomi hakee puolustusliitto Naton jäsenyyttä hänen virkakautensa aikana.

Näin Marin puolusti lausuntoaan

– Minulla ei ole tietoa, että eduskunnan enemmistö tai kansan enemmistö kannattaisi Nato-jäsenyyden hakemista eli tästä näkökulmasta tuo lausunto oli pikemminkin realistinen. Mutta meillä on tämä mahdollisuus ja me pidämme siitä tiukasti kiinni, Marin sanoi Ilta-Sanomien tentissä Kansan Uutisten mukaan.

Kuukautta myöhemmin, 24. helmikuuta, Venäjä aloitti suurhyökkäyksen Ukrainaan. Tuolloin Marin totesi kirjaan haastattelun SDP-poliitikon mukaan, että "tämä [Nato-jäsenyys] on hoidettava".

Laajalti on arvioitu Venäjän yllättyneen siitä voimasta, jolla länsimaat reagoivat Venäjän suurhyökkäykseen. Länsimaat ovat tukeneet Ukrainaa sekä aseellisesti että taloudellisesti.

Toisaalta länttä on kritisoitu sen Ukrainalle antaman tuen rajoituksista, sillä sen on katsottu pikemminkin antavan Ukrainalle kyvyn jatkaa sotaa, ei voittaa sitä. Esimerkiksi taistelupanssarivaunujen, ohjusten ja hävittäjien toimituksia on edeltänyt pitkä poliittinen vääntö.