Venäjä teki lennokki-iskun Odessan satamakaupunkiin Ukrainassa – MTV seuraa sotaa

Venäjä on tehnyt iskuja miehittämättömillä lennokeilla Mustanmeren rannalla sijaitsevaan Odessan satamakaupunkiin Ukrainassa, kertoivat paikalliset viranomaiset tiistain vastaisena yönä.

Venäjä on kohdistanut runsaasti iskuja strategisesti tärkeään Odessaan yli vuoden kestäneen hyökkäyssotansa aikana.

Ukrainan armeijan itäisen alueen tiedottaja Serhi Tsherevatyi on Guardianin mukaan sanonut Venäjän olevan "kaukana Bahmutin valtaamisesta".

– Bahmut on ukrainalainen, he eivät ole vallanneet mitään, ja he ovat lievästi sanottuna hyvin kaukana siitä, Tsherevatyi tokaisi Reutersille.