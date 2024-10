Tälle miehelle Suomessa asuvat venäläiset tunnustavat: Sota on oikeutettu

"Järkyttävää ja surkeaa"

Kirkon on käytävä läpi, miten Venäjän ortodoksinen kirkko on antanut itsensä äärimmäisen väkivallan eli sodankäynnin työkaluksi, Huttunen toteaa.

– Neuvostoliiton uskontovainoista on kulunut vain yksi sukupolvi, eikä oikeastaan sitäkään. Se on järkyttävää ja hämmentävää, Huttunen sanoo MTV Uutisten haastattelussa.

Soraääniäkin Venäjän papistosta on kuulunut, mutta ne on hiljennetty. Jos pappi on rukoillut rauhan, ei voiton puolesta, on häntä voitu sakottaa. Erottamisiakin on nähty, Huttunen sanoo.