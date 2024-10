Ukraina iski tuhoisasti – palo roihuaa

Isku tapahtui Rovenskissa, joka sijaitsee Venäjän miehittämässä osassa Luhanskin aluetta. Venäjä on miehittänyt Rovenskia vuodesta 2014.

Öljyvarastossa on havaittu tulipalo, joka on myös kuvattu. Esimerkiksi Nextan jakaman videon aitoutta ei ole vahvistettu, mutta esimerkiksi Ukrainan armeija on julkaissut siltä otetun kuvakaappauksen.