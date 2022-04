Venäjän tappiot voivat olla jo Afganistaninkin sotaa suuremmat – näin paljon tiedot kuolleiden määrästä Ukrainassa eroavat

Tässä jutussa esitellään kuitenkin erilaisia arvioita kuolleiden määristä.

Siviilejä kuollut ehkä kymmenkertainen määrä vahvistettuun verrattuna

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n on pystynyt toistaiseksi vahvistamaan 2 224 siviiliuhria, mutta todellinen määrä on valtavan paljon suurempi.

UNHCR:n mukaan 2897 siviiliä on haavoittunut. YK:n omankin huomautuksen mukaan kuolonuhrien määrä on todellisuudessa paljon suurempi. Näissä luvuissa ovat siis vain uhrit, jotka UNHCR on pystynyt dokumentoimaan.

Todelliset uhriluvut lienevät moninkertaisia tähän verrattuna. Ukrainan hallituksen mukaan yksin Mariupolin piirityksessä ja taisteluissa on saattanut kuolla jopa 20 000 siviiliä. Kaikki yhteydet Mariupoliin ovat poikki, joten todellinen uhriluku selviää ehkä taisteluiden päätyttyä kaupungissa, jos silloinkaan. Kaikkiaan ukrainalaisia siviiliuhreja on hallituksen mukaan ainakin 23 000.

Ukrainan takaisinvaltaamilta alueilta on löytynyt siviilien joukkohautoja. Viime viikolla kerrottiin Kiovan lähikaupunkien alueilta löytyneen joukkohaudoista ainakin 720 siviilin ruumiit. Tänään arveltiin, että Mariupolissa on joukkohaudoissa mahdollisesti 9 000 ihmisen ruumiit.

Ensimmäisenä julki tulivat Butshan joukkohaudat tämän kuun alussa. Haudoista löytyi ainakin 300 siviilin ruumiit.

Tiedot sotilastappioista eroavat valtavasti

Entä sitten joukkojen kärsimät tappiot? Kuten sodissa yleensäkin, kaatuneiden ja haavoittuneiden määrää voidaan mielekkäällä tarkkuudella arvioida vasta sodan päätyttyä ja silloinkaan aivan tarkkoja lukuja tuskin saadaan.

Venäjä on ymmärrettävästi ollut vaitonainen omista tappioistaan. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin 8.4. antaman virallisen tiedon mukaan 1351 sotilasta on kuollut ja 3825 haavoittunut. Peskov luonnehti tappioita merkittäviksi ja sotaa "valtavaksi tragediaksi".

Tämä on muutos Venäjän aiempaan, varsin uhmakkaaseen retoriikkaan. Peskovin ilmoituksen jälkeen jälkeen Venäjä ei ole kertonut virallisia tappiolukuja, mutta varmaa on, että Venäjä on senkin jälkeen kärsinyt tappioita muun muassa Mariupolin verisessä valtauksessa.

Lisäksi Donetskin itsenäiseksi julistautuneen "kansantasavallan" hallinto ilmoittaa 1188 kuollutta sotilasta ja 4956 haavoittunutta. Luku on suuri, sillä Donetskin separatistijoukkojen vahvuudeksi on arvioitu 20 000. Toisien sanoen yli neljännes Donetskin separatistien joukoista olisi joko kuollut tai haavoittunut.

Suurempia tappioita livahti nettiin

Venäläinen uutissivusto Readovka julkisti perjantaina uutisen, jonka mukaan Ukrainassa olisi kuollut yli 13 400 venäläistä sotilasta ja noin 7 000 on kateissa. Uutinen ehti olla julki vain lyhyen aikaa ennen kuin se poistettiin verkosta perjantaina. Uutisesta ja sen poistamisesta kertoi esimerkiksi Nexta-uutissivusto tviitissään.

Vajaa kuukausi sitten Kremliä tukeva venäläislehti Komsomolskaja Pravda kertoi hetkellisesti nettisivuillaan, että Venäjän puolustusministeriön mukaan 9 861 venäläissotilasta olisi kaatunut ja 16 153 haavoittunut. Myös tämä tieto poistui nopeasti lehden sivuilta ja Kreml selitti lukuja hakkerihyökkäykseksi. Jos luvut pitäisivät paikkansa, Ukrainan sota olisi verisin Venäjän käymistä sitten Afganistanin valtauksen 1979-89, jossa arvioidaan kuolleen noin 15 000 Neuvostoliiton sotilasta.

Myös Ukraina on ollut tappioistaan vaitonainen. Presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi viime viikolla CNN:n haastattelussa, että sodassa on kuollut 2 500–3 000 ukrainalaista sotilasta. Zelenskyin mukaan noin 10 000 ukrainalaissotilasta on haavoittunut ja "on vaikea sanoa, kuinka moni heistä selviää". Samassa haastattelussa hän sanoi Venäjän sotilaita kuolleen 19 000–20 000.

Venäjän mukaan sodassa on kuollut yhteensä 23 367 Ukrainan armeijan ja Ukrainan puolella taistelevien vapaaehtoisten sotilasta. Tassin mukaan luku perustuisi Venäjän kaappaamiin Ukrainan asevoimien raportteihin. Luvuista kertoi Venäjän puolustusministeriön tiedottaja Igor Konashenkov.