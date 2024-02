Ukrainan sota lukuina – näin paljon se on vaatinut ihmishenkiä ja kalustotappioita

Varhain lauantaiaamuna tulee kuluneeksi tasan kaksi vuotta siitä, kun Venäjä aloitti laajan hyökkäyksensä Ukrainaan käynnistäen suurimman sodan, joka Euroopassa on nähty sitten Jugoslavian hajoamissotien.

Yhä jatkuvan sodan inhimillisen hinnan laskeminen on vaikeaa, sillä sodan sumussa kummankaan osapuolen intresseissä ei ole kertoa avoimesti varsinkaan omista tappioistaan.

Mitä tiedetään sodan siviiliuhreista?

YK:n ihmisoikeusvirasto kertoi tammikuussa vahvistaneensa lähes 10 400 siviilin kuoleman ja lähes 19 700 haavoittumisen Ukrainassa sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajan hyökkäyksensä kaksi vuotta sitten. Kuolonuhreista lähes 8 000 on Ukrainan hallitsemilta alueilta ja runsaat 2 000 Venäjän miehittämiltä Ukrainan alueilta.

Ukrainan poliisi on kirjannut maan hallitsemilla alueilla lähes 10 000 siviilikuolemaa, noin 7 000 katoamista sekä 11 000 haavoittumista, kertoivat ukrainalaisviranomaiset tammikuun lopulla.

Ukrainan mukaan lisäksi jopa kymmeniätuhansia siviilejä kuoli Mariupolin rannikkokaupungin piirityksessä sodan alkupuolella. Kaupunki on yhä Venäjän hallussa, eikä piirityksen uhrimäärästä ole tarkkaa riippumatonta arviota. Viranomainen arvioi helmikuussa Ukrainan televisiossa, että Mariupolin joukkohautoihin olisi haudattu ainakin 25 000 siviiliä.

Järjestön mukaan arvio on todennäköisesti selvästi alakanttiin, sillä samoihin hautoihin on saatettu haudata useita ihmisiä, minkä lisäksi moni ruumis on voinut jäädä raunioihin.