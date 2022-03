Ukrainan sodan uhrien todellinen määrä selviää vasta sodan jälkeen – "Ei kukaan pääse laskemaan ruumiita"

YK:n ihmisoikeusasioiden korkean edustajan toimiston keskiviikkona julkaiseman arvion mukaan Ukrainassa on hyökkäyksen alusta tämän viikon tiistain loppuun mennessä vahvistettu kuolleen 726 siviiliuhria ja haavoittuneen 1 174 siviiliä. YK:n mukaan todellinen luku on kuitenkin todennäköisesti suurempi.

Ukraina kertoi keskiviikkona, että sodassa on kuollut yli sata ukrainalaista lasta. Lisäksi valtava määrä lapsia on paennut sodan alta.

Paikallisviranomaiset kertovat tuhansien kuolleen Mariupolissa

– Olen varma, että Mariupolissa on kuollut paljon ihmisiä, ihan liikaa ihmisiä, mutta mikä se lukumäärä on, sitä en uskalla sanoa. Olemme kuvanneet Mariupolin tilannetta keskiaikaiseksi, se piiritys on todella julma. Venäjän taktiikat eivät eroa siitä, mitä he ovat aiemmin tehneet Syyriassa ja Tshetsheniassa, kertoo STT:lle Amnestyn Suomen toiminnanjohtaja Frank Johansson.