Näin sotilasasiantuntija arvioi Venäjän onnistumista ja Ukrainan mahdollisuuksia vastahyökkäykseen: Venäjällä liian vähän joukkoja

– Kokonaisuudessaan puhumme taistelusta Itä-Ukrainassa enemmän tai vähemmän Donbassin alueesta, joka on keskeinen poliittisesti määritelty tavoite venäläiselle hyökkäykselle.

Lisäksi sota-alueeseen kuuluu satamakaupunki Mariupol, jossa Venäjä on ilmoittanut saaneensa Ukrainan vastarinnan haltuunsa.

Venäjä on pyrkinyt saamaan maayhteyden jo aiemmin haltuunsa ottamalle Krimille.

Suurhyökkäys, mutta liian vähän joukkoja

Venäjän hyökkäystä Itä-Ukrainassa on kutsuttu termillä suurhyökkäys.

– Suurhyökkäys oli termi, jota käytettiin, ennen kuin hyökkäys idässä aloitettiin. Jollain tavalla se pitää paikkaansa siinä suhteessa, että se sama joukkomäärä, joka oli alussa ympäri Ukrainaa, on nyt keskitetty itään. Painopiste on muutettu, ja Venäjällä on isompi sotilasjoukko käytettävissä pienemmällä alueella.