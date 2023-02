NYT: Jo lähes 200 000 venäläistä kuollut tai haavoittunut Ukrainassa

Lännen mukaan verilöyly Itä-Ukrainassa Bahmutin kaupungissa ja sen ympäristössä on lisännyt sodan jo ennestään raskasta uhrimäärää.

Lehti pitää tätä selvänä merkkinä siitä, miten huonosti Venäjän presidentin Vladimir Putinin masinoima hyökkäys on sujunut.

Virkamiehet muistuttavat lehden mukaan, että uhrimäärää on kuitenkin vaikea arvioida, koska Venäjän uskotaan rutiininomaisesti aliarvioivan luvut. Myös Ukraina on ollut haluton julkistamaan omia sodanaikaisia tappioitaan.

Venäjä lähettänyt rintamalle huonosti koulutettuja joukkoja

Venäjän kannalta epämieluisten lukujen taustalla on NY:n mukaan Venäjän epätoivoinen tarve yltää suureen taisteluvoittoon Bahmutin alueella. Maan johto pitää Bahmutin valtaamista avainasiana koko itäisen Donbasin alueen saavuttamiseen.

Siksi Venäjän armeija on lähettänyt huonosti koulutettuja alokkaita ja entisiä vankeja rintamalle suoraan ukrainalaisten pommitusten ja konekiväärien tielle.

Amerikkalaisvirkamiesten mukaan tuloksena on satoja kuoleita ja haavoittuneita sotilaita joka päivä. Toisaalta lännen arvioiden mukaan Bahmutissa haavoittuu ja kuolee päivittäin myös satoja ukrainalaistaistelijoita.

Venäläisanalyytikot: Uhrimäärä ei vaikuta Putinin tavoitteisiin

New York Times kirjoittaa, että venäläisanalyytikoiden mukaan ihmishenkien menetykset eivät todennäköisesti rajoita Putinin sotatavoitteita.

Putinilla ei ole poliittista oppositiota kotimaassaan ja hän on kuvannut sotaa samanlaiseksi taisteluksi, jonka maa kävi toisessa maailmansodassa, jossa kuoli yli 8 miljoonaa neuvostosotilasta.

USA:n uusin julkinen arvio marraskuulta

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin hallinnon uusin julkinen arvio tappioista on marraskuulta. Tuolloin asevoimien komentaja, kenraali Mark A. Milley sanoi, että sodan alkamisen jälkeen kummallakin puolella oli kaatunut ja haavoittunut yli 100 000 sotilasta.

Norjan asevoimien päällikkö, kenraali Eirik Kristoffersen sanoi Norjan televisiossa 22. viime kuuta, että arvioiden mukaan sodassa on kuollut tai haavoittunut 180 000 venäläistä. Ukrainan sotilaita on hänen mukaansa kuollut tai haavoittunut 100 000. Lisäksi siviiliuhreja on 30 000.