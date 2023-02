Venäjän suurhyökkäyksen ensimmäinen tuhoisa vuosi numeroina

Hyökkäämällä Ukrainaan 24. helmikuuta 2022 Venäjän presidentti Vladimir Putin aloitti täysimittaisen sodan, jossa on kuollut kymmeniätuhansia ihmisiä, tuhoutunut kaupunkeja ja romahdutettu maan talous.

Sotilaalliset menetykset

Venäläisjoukoissa on paljon huonosti koulutettuja varusmiehiä. Osa venäläisistä on rekrytoitu vankiloista paisuttamaan palkkasotilasyhtiö Wagneria. Ukrainan ja sen liittolaisten mukaan vankeja lähetetään pakolla lähes mahdottomiin tehtäviin.

Hyökkäys on verottanut myös Ukrainaa, mikä näkyy loputtomina sinikeltaisten lippujen riveinä hautausmailla eri puolilla maata.

Siviiliuhrit

Länsilähteet sanovat, että yhteensä 30 000–40 000 siviiliä on kuollut Ukrainassa sodan vuoksi. YK arveli tammikuun lopulla kuolleiden ja haavoittuneiden siviilien määrän olevan 18 000 mutta sanoi, että todellinen lukema on todennäköisesti paljon korkeampi. YK on sanonut suurimman osan siviiliuhreista tulleen Venäjän pommituksissa.