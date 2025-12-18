Venäjän sotilastiedustelu on brittilehden mukaan uhkaillut Belgian avainhenkilöitä estääkseen jäädytettyjen varojen antamisen Ukrainalle.

Venäjän tiedustelu on järjestelmällisesti uhkaillut Belgian poliitikkoja ja talouselämän johtohahmoja, kertoo brittilehti The Guardian.

Lehden mukaan tavoitteena on ollut estää EU:n suunnitelma käyttää Venäjän jäädytettyjä varoja sotakorvauslainaan Ukrainalle.

EU-johtajat neuvottelevat asiasta parhaillaan huippukokouksessa Brysselissä, Belgiassa.

Belgia hallinnoi valtaosaa EU:ssa jäädytetyistä venäläisvaroista, joten se on noussut kokouksessa ratkaisijan asemaan. Maalla on ollut monia lainaan liittyviä oikeudellisia ja taloudellisia huolia.

Belgia on vaatinut muulta EU:lta suojauksia, jotka turvaisivat sitä Venäjän mahdollisilta vastatoimilta.

Rahoitusyhtiön pomo palkkasi jo aiemmin turvamiehet

Jutussa nimettömänä pysyttelevät turvallisuusviranomaiset kertoivat Guardianille, että Euroclear -rahoitusyhtiön avainhenkilöt, jotka hallinnoivat suurinta osaa Venäjän jäädytetyistä varoista, sekä Belgian johtopoliitikot olivat hyökkäyksen kohteina.

Venäjä on uhannut julkisesti vaativansa satojen miljardien korvauksia Euroclearilta, mutta tiedustelun uhkailun uskotaan kohdistuneen yksittäisiin henkilöihin.

Viranomaiset uskovat, että kampanja on Venäjän sotilastiedustelun (GRU) vastuulla, vaikka uhan vakavuudesta onkin ristiriitaisia mielipiteitä.

– He ovat varmasti käyttäneet pelottelutaktiikkaa, sanoi eräs eurooppalainen viranomainen lehdelle.

Lähteiden mukaan uhkaukset ovat kohdistuneet muun muassa Euroclearin toimitusjohtajaan Valerie Urbainiin ja muihin yhtiön johtohenkilöihin.

EUobserver-julkaisu kertoi aiemmin tässä kuussa, että Urbain on jo aiemmin hakenut Belgian poliisin suojelua venäläisten uhkauksien vuoksi, mutta sitä ei myönnetty. Johtoryhmä oli sen jälkeen palkannut yksityisen turvallisuuspalvelun suojakseen.

Le Monde -lehden mukaan henkivartijat ovat olleet Urbainin mukana jo vuoden ajan.

Euroclear ei halunnut kommentoida asiaa tarkemmin, mutta sanoi selvittävänsä kaikki mahdolliset uhkaukset viranomaisten kanssa.

"Moskova ilmoittanut, että joudumme kärsimään"

Belgiassa huoli avainhenkilöiden turvallisuudesta on noussut jo aiemmin keskusteluun.

– Kuka uskoo, että Putin hyväksyy rauhallisesti Venäjän varojen takavarikoinnin? Moskova on ilmoittanut meille, että takavarikoinnin sattuessa Belgia ja minä henkilökohtaisesti joudumme kärsimään seurauksista ikuisesti, kommentoi Belgian pääministeri Bart De Wever aiemmin tässä kuussa La Libre -lehdelle.

Europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok.) kommentoi Guardianin uutista X-palvelussa torstaina.

– Venäjän droonihyökkäykset ja belgialaispoliitikkoihin kohdistuvat murhauhkaukset eivät yllätä, mutta ne ovat vakava eskalaatio, Aaltola kirjoittaa.

– Kyseessä on tietoinen pyrkimys levittää pelkoa ja halvaannuttaa länsimainen päätöksentekokyky. Emme saa taipua kiristyksen edessä.