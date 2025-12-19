Vladimir Putin kutsuu EU:n yrityksiä takavarikoida Venäjän varoja Euroopassa ryöstöksi.

EU-maat eivät saaneet torstaina yöhön asti venyneessä kokouksessaan sopua jäädytettyjen venäläisvarojen käteistuottojen käytöstä Ukrainan tueksi.

Sen sijaan EU-maat päättivät ottaa 90 miljardin yhteisen lainan Ukrainalle.

Vladimir Putin kommentoi asiaa vuotuisessa kyselytilaisuudessaan.

– Venäjän varojen takavarikointi Euroopassa heikentää luottamusta euroalueeseen, Putin sanoi.

Putin väitti myös, että EU:lle olisi aiheutunut vakavia seurauksia, jos jäädytettyjä venäläisvaroja olisi päätetty käyttää Ukrainan rahoittamiseksi. Hän ei yksilöinyt tarkemmin sitä, minkälaisista seurauksista olisi mahdollisesti ollut kyse.

Putinin mukaan Eurooppa joutuu ennemmin tai myöhemmin palauttamaan sen, mitä se "varastaa Venäjän varoista".

Venäjän presidentti väitti, että Eurooppa saattaa tulevaisuudessa yrittää takavarikoida myös islamilaisen maailman varoja niiden perinteisiä arvoja suojelevien lakien vuoksi.

