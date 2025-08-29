Venäjän iskun uhriluku kasvoi Kiovassa yli 20:een – Zelenskyiltä synkkä puhe

Venäjän eilisen iskun uhriluku on noussut Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Zelenskyi vaatii Venäjälle uusia pakotteita sekä Euroopalta selkeitä vastauksia Ukrainan turvatakuista.

Ainakin 23 ihmistä kuoli Kiovassa, kun Venäjä iski torstain vastaisena yönä Ukrainaan yli 600 lennokilla ja ohjuksella.

Kuolleiden joukossa on neljä lasta, ukrainalaisviranomaiset kertoivat. Lisäksi yli 60 ihmistä haavoittui.

Kyseessä oli sodan tähän asti toiseksi suurin isku ja yksi eniten kuolonuhreja Kiovassa aiheuttaneista.

Pelastajat kantoivat ohjusiskussa menehtynyttä uhria asuintalon raunioista Kiovassa 28. elokuuta./All Over Press

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on vaatinut iskun jälkeen Venäjälle uusia pakotteita. Jokailtaisessa puheessaan Zelenskyi sanoi torstaina, että ei ole olemassa määräaikoja, joita Venäjän presidentti Vladimir Putin ei rikkoisi.

– Ei ole olemassa diplomaattisia mahdollisuuksia, joita Venäjä ei pilaisi. Voimakkaita askeleita tarvitaan. Pakotteita tarvitaan. Tuontitulleja tarvitaan niille, jotka tukevat tätä sotaa tavalla tai toisella, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyi mainitsi myös, että Washingtonissa kuultiin Putinin olevan valmis lopettamaan sodan ja tapaamaan johtajien kesken.

– Sen sijaan hän valitsee ballistiset ohjukset todellisen rauhan edistämisen sijaan. Hän tappaa lapsia, jotta ei puhuttaisi siitä, milloin ja miten rauha tulee.

Ukrainan ja Yhdysvaltain edustajat tapaavat

Ukrainan delegaation on määrä tavata Yhdysvaltain edustajia New Yorkissa tänään. Zelenskyin mukaan tapaaminen on osa ponnisteluja Venäjän hyökkäyssodan päättämiseksi.

Torstaina Yhdysvallat ilmoitti hyväksyneensä 825 miljoonan dollarin ohjusmyynnin Ukrainalle. Kauppaan kuuluu yli 3 300 ohjusta ja niihin liittyvää varusteita.

Ukrainan on määrä tehdä hankinta Tanskan, Hollannin ja Norjan rahoituksella sekä Yhdysvaltain lainatakauksella. Yhdysvaltain ulkoministeriö hyväksyi kaupat, mutta maan kongressin pitää vielä näyttää vihreää valoa.

Tänään myös EU:n puolustusministerit kokoontuvat pohtimaan Ukrainalle annettavia turvatakuita Tanskan Kööpenhaminaan.

Torstai-iltana Zelenskyi puhui videotapaamisessa Tanskan, Puolan, Liettuan, Latvian ja Viron johtajille. Zelenskyin mukaan Euroopan pitää pysyä yhtenäisenä toimissaan Venäjää vastaan.

Zelenskyi vaati, että Ukraina tarvitsee vankkoja ja todellisia turvatakuita sekä selkeitä vastauksia Euroopalta.

– Kuka auttaa meitä puolustautumaan maalla, ilmassa ja merellä, jos Venäjä tulee uudelleen. Ja miten tarkalleen ottaen voitte osallistua – pyydän teitä määrittelemään roolinne, Zelenskyi sanoi.

Hänen mukaansa myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump odottaa samoja vastauksia.

Zelenskyi arvioi, että ensi viikolla turvatakuista voidaan esitellä perusteet ja nähdä, missä roolissa niin kutsutun halukkaiden koalition maat ovat.