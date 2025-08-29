Zelenskyi: Venäjä kokoamassa 100 000 sotilaan joukkoa Itä-Ukrainassa

Ukrainan presidentin mukaan Venäjä on kokoamassa noin 100 000 sotilaan joukkoa Itä-Ukrainassa lähellä Pokrovskia.
Zelenskyi kommentoi asiaa toimittajille tänään.
Zelenskyin mukaan joukot valmistelevat hyökkäystä.
Zelenskyi sanoi myös, että Ukrainan joukot olisivat työntämässä venäläisiä joukkoja pois Sumyn raja-alueelta Koillis-Ukrainassa.
Pokrovsk sijaitsee huoltokuljetusten kannalta merkittävällä paikalla valtatien ja rautatien varrella, mikä tekee siitä tärkeän osan Ukrainan puolustusverkostoa.