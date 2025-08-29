Zelenskyi: Venäjä kokoamassa 100 000 sotilaan joukkoa Itä-Ukrainassa

Venäjän sotilas ja drone lokakuussa 2023. Kuvituskuvan drone ei liity tapaukseen.
STELLA Pictures
Julkaistu 38 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Ukrainan presidentin mukaan Venäjä on kokoamassa noin 100  000 sotilaan joukkoa Itä-Ukrainassa lähellä Pokrovskia.

Venäjä on kokoamassa noin 100  000 sotilaan joukkoa Itä-Ukrainassa lähellä Pokrovskia, sanoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi

Zelenskyi kommentoi asiaa toimittajille tänään.

Zelenskyin mukaan joukot valmistelevat hyökkäystä.

Zelenskyi sanoi myös, että Ukrainan joukot olisivat työntämässä venäläisiä joukkoja pois Sumyn raja-alueelta Koillis-Ukrainassa.

Pokrovsk sijaitsee huoltokuljetusten kannalta merkittävällä paikalla valtatien ja rautatien varrella, mikä tekee siitä tärkeän osan Ukrainan puolustusverkostoa.

