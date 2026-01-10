YK:n turvallisuusneuvoston on määrä kokoontua maanantaina keskustelemaan Ukrainan tilanteesta.
Neuvoston vaihtuvana jäsenenä toimivan Latvian ulkoministeri Baiba Braze kertoo X-viestipalvelussa, että maa oli pyytänyt tapaamista Venäjän tekemien ilmaiskujen vuoksi.
YK:n pääsihteeri Antonio Guterres tuomitsee Venäjän iskut Ukrainan siviili-infrastruktuuriin pääsihteerin tiedottajan julkaisemassa lausunnossa.
Venäjän iskut jättivät perjantaina noin puolet Ukrainan pääkaupunki Kiovan asuintaloista vaille lämmitystä.