Tällaista sota-arki on Kiovassa

Suomen Kiovan-suurlähetystön edustuston päällikkö Tarja Fernandez kertoo, millaista arki Ukrainan pääkaupungissa on keskellä sotaa.

Kiovassa eletään Tarja Fernandezin mukaan aika tavallista arkea, mutta ilmahälytykset ja hyvin aktiivinen ilmapuolustus ovat osa sitä.

– Silloin kun ilmataistelut ovat käynnissä, niin ei siellä kukaan pysty nukkumaan, Fernandez kuvaili Huomenta Suomessa maanantaiaamuna.

Keskellä yötä tulevien ilmahälytysten aikana kodeista ei lähdetä pois, vaan suojaudutaan turvalliseen tilaan pois ikkunoiden edestä.

– Oma ja kollegoideni kokemus on se, että univelka on aika suuri kaikilla – ja erityisesti tietysti ukrainalaisilla itsellään, joiden on hyvin vaikea lähteä maasta.

Päivisin ilmahälytyksen tullessa paikallisten täytyy hakea lapset pois päivähoidosta. Koulut toimivat vuoroissa, jotta kaikki lapset mahtuvat tarvittaessa väestönsuojiin.

– Ihminen on aika sopeutuvainen olento, ja siitä on tullut arkipäivää, että kaikki täytyy keskeyttää, kun tulee ilmahälytys, Fernandez selittää.

Ihmiset välittävät tietoa hälytyksistä toisilleen erilaisissa viestikanavissa. Fernandezin mukaan drooneihin suhtaudutaan melko rennosti, mutta jos on tieto tulossa olevasta ohjushyökkäyksestä, ihmiset hakeutuvat suojaan.

– Kollegoillani siellä ulkoministeriössä ei ole lomia. Kaikki juhlapäivät on peruttu, ja monet ovat olleet töissä yhtä mittaa nyt kolme ja puoli vuotta.

Entä millainen on mieliala paikan päällä, kun sota vain jatkuu ja jatkuu?

– Kyllä ukrainalaiset kestävät, kun me vain kestämme. Että jaksamme tukea Ukrainaa ja heidän sotaponnistelujaan.

Fernandez muistuttaa, että vaikka konfliktikuviin ja maailman kriiseihin saattaa väsyä, ukrainalaisilla on "kaikki pelissä".

– Tämä on eksistentiaalinen kysymys heille. Elämän ja kuoleman kysymys. He eivät voi väsyä, Fernandez sanoo.