Venäjän isku kohdistui pahaan kipupisteeseen Kiovassa.
Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa puolet asuintaloista on vailla lämmitystä Venäjän iskujen vuoksi, kertoo kaupungin pormestari Vitali Klitshko Telegram-viestintäpalvelussa.
Venäjän kohdistamat iskut Kiovan kriittiseen infrastruktuuriin veivät lämmityksen lähes 6 000 asuintalolta, Klitshko kertoo.
– Puolet Kiovan asuinrakennuksista – lähes 6 000 – on tällä hetkellä vailla lämmitystä, koska vihollisen massiivinen hyökkäys on aiheuttanut vaurioita pääkaupungin kriittiseen infrastruktuuriin, Klitshko kirjoittaa.
– Kehotan niitä pääkaupungin asukkaita, jotka siihen kykenevät, lähtemään kaupungista tilapäisesti ja menemään paikkoihin, joissa on tarjolla vaihtoehtoisia energianlähteitä ja lämmitystä.
Kiovassa on tällä hetkellä pakkasasteita vajaat kymmenen, ja lämpötilojen odotetaan laskevan lähipäivinä vielä tätäkin alemmas, käy ilmi Forecan sääennusteesta.
Lämpötilojen ennustetaan laskevan ensi viikolla alimmillaan 17 pakkasasteeseen yöaikaan.
Klitshko kertoi aiemmin, että Venäjän uusimmat iskut Kiovaan ovat surmanneet ainakin neljä ihmistä.
Ukraina sanoi Venäjän laukaisseen yötä vasten Ukrainaan 36 ohjusta ja yli 240 lennokkia. Ukrainan ilmavoimat kertoi onnistuneensa torjumaan 18 ohjusta ja lähes 230 lennokkia.