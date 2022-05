Venäjän hyökkäys etenee nyt nopeammin kuin kertaakaan tässä kuussa, mutta tahti on silti jähmeä – Shoigun outo selitys: "Hidastimme tarkoituksella"

ISW:n mukaan Venäjä on joutunut tyytymään pienempiin saavutuksiin kuin joita se vielä kuun alussa tavoitteli. Ukraina on myös pystynyt tekemään jatkuvasti tehokasta vastarintaa.

On todennäköistä, että Venäjä on luopunut ajatuksesta saartaa kaikki Iziumin ja Donetskin kaupungeista itään sijaitsevat ukrainalaisjoukot, ISW kirjoittaa.

Strategian vaihdos on sikäli toiminut, että Venäjä on ISW:n mukaan onnistunut etenemään hitaasti, mutta toistuvasti.

Tilanne on pakottanut venäläiset johtajat selittämään, miksi näin on käynyt. Venäjän puolustusministerin Sergei Shoigun mukaan hyökkäyksen tahtia on tahallisesti hidastettu. Syykin on selvä, joskin sen uskottavuus on kyseenalainen.