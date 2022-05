Ukraina menetti Mariupolin, mutta tutkijan mukaan taistelu kaupungista oli maalle myös voitto

Azovin rykmentin komentajan mukaan käsky Mariupolin puolustustaistelun lopettamisesta annettiin ihmishenkien pelastamiseksi. On epäselvää, kuinka paljon ukrainalaisjoukkoja alueella vielä on.

– Mikä tästä tekee Ukrainalle kuitenkin voiton on se, että Ukraina on pystynyt sitomaan aika merkittäviä määriä venäläisjoukkoja Mariupolin piiritykseen, joka päättyi Azovstalin terästehtaille, Käihkö toteaa MTV Uutiset Liven haastattelussa.

Käihkön mukaan Mariupolin tilanne on näyttänyt toivottomalta jo pitkään ja on suoranainen ihme, että ukrainalaiset pitivät pintansa siellä näinkin pitkään.

Joukot Donbassin alueelle

– Venäjä on ilmoittanut selkeästi, että operaation painopiste on nyt idässä Donbassin alueella. Mutta pitää pitää mielessä, että osa (Mariupolin) venäläisjoukoista on kärsinyt mittavia tappioita, eli (epäselvää on), kuinka nopeasti saadaan joukkoja (Donbassiin) ja missä kunnossa joukot ovat, Ilmari Käihkö toteaa.