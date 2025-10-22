Kansainvälinen hiihtoliitto FIS päätti eilen, etteivät venäläisurheilijat saa kilpailla ensi kevään olympialaisissa edes neutraalin lipun alla. Venäläinen hiihtotähti Veronika Stepanova antaa ratkaisulle kovaa kritiikkiä.

Venäläiset ja valkovenäläiset hiihtäjät ovat olleet pannassa Venäjän hyökkäyssodan alkamisesta lähtien. Eilen selkeni, että täyskielto on ja pysyy.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin kovaääninen tukija Veronika Stepanova on vihainen kilpailukiellon jatkamisesta.

– Tämä on hyvin yksinkertaista: Vladimir Putin on minun presidenttini, ja maani on aina oikeassa. Jos se on syy, miksi jotkut nimettömät ja epäilyttävät ihmiset eivät salli minun kisata kansainvälisesti, niin se on hinta, jonka olen valmis maksamaan, Stepanova viestitti SVT:lle Aftonbladetin mukaan.

24-vuotias Stepanova voitti olympiakultaa Pekingissä 2022. Hän oli Venäjän 4x5 kilometrin viestijoukkueen jäsen.

– Te estätte minua ja joukkuetovereitani pelkästään poliittisten vakaumusten perusteella. Seuraavaksi teidän pitäisi alkaa sulkea pois israelilaiset ja Trumpia tukevat amerikkalaiset. Siihen järjestelmänne perustuu: eri tavalla ajattelevien ihmisten poissulkemiseen, venäläinen jatkoi.

Vaikka kieltoa nyt jatkettiin, ovat äänet lieventyneet. Useat maat olisivat antaneet venäläisten kisata. Äänestys kääntyi kuitenkin sulkupäätöksen jatkamisen puolelle.

Norjan hiihtotähti Johannes Kläbo antoi asiasta oman lausuntonsa NRK:lle.