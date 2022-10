Venäjä syyttää kansainvälistä olympiakomiteaa likaisesta pelistä – "Näillä kommenteilla vain yksi tarkoitus"

– Kyse ei ole välttämättä Venäjän saamisesta takaisin. Kyse on siitä, että Venäjän passeilla varustetut urheilijat pääsevät takaisin kisoihin, jos he eivät kannata sotaa, Bach sanoi italialaislehti Corriere della Seralle.

– Hän yrittää epävakauttaa Venäjän sisäistä tilannetta. Tällaisilla lausunnoilla on vain yksi tarkoitus. Hän yrittää provosoida ja he esittävät auttavansa urheilijoitamme. En usko, että kukaan seuraa ehdotusta, venäläishiihtovalmentaja Juri Borodavko sanoi Championatille.

– Norja ei tule rauhoittumaan. He luovat skandaalin. Mitä he pelkäävät? Istumista samassa huoneessa Jelena Välben kanssa? He ovat vainoharhaisia, mutta se ei ole yllättävää. Norja on tehnyt tästä aiemmin skandaalin ja nyt he tekevät samaa, Championatin toimittaja Andrei Shitkhkin kirjoitti kommentissaan.