Kansainvälinen hiihtoliitto (FIS) päätti tiistaina, etteivät venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat pääse takaisin FIS:n kansainvälisiin kilpailuihin edes neutraaleina urheilijoina. Venäjän hiihtoliitto ei sulattanut päätöstä.

FIS:n virtuaalikokouksen äänestystuloksen myötä venäläisiä tai valkovenäläisiä hiihtäjiä ei nähdä jatkossakaan maailmancupin kisoissa. Venäjän hiihtoliitto (ALVSR) ilmaisi oitis pettymyksensä tiistai-illan päätökseen.

– Tämä päätös jatkaa syrjivää politiikkaa urheilijoitamme kohtaan, mikä on ristiriidassa FIS:n peruskirjassa vahvistetun poliittisen puolueettomuuden perusperiaatteen kanssa, liitto kommentoi Sport-Expressenin mukaan.

– ALVSR jatkaa päättäväisesti tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen kohtelun puolustamista urheilijoitamme kohtaan. Jatkamme aktiivisesti kaikkien käytettävissä olevien keinojen käyttöä varmistaaksemme, että urheilijoita ei rangaista heistä riippumattomista poliittisista syistä. ALVSR on edelleen sitoutunut oikeudenmukaisuuden, syrjimättömyyden ja tasa-arvon periaatteisiin urheilussa.

Venäläiset ja valkovenäläiset hiihtäjät ovat olleet suljettuina FIS:n kisatapahtumista sen jälkeen, kun Venäjä käynnisti täysimittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa keväällä 2022. FIS:n alaisiin lajeihin kuuluvat muun muassa maastohiihto, alppihiihto, yhdistetty, mäkihyppy ja lumilautailu.