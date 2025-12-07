Arsi Ruuskanen oli paras suomalainen Trondheimin maailmancupin 10 kilometrin vapaan hiihtotavan väliaikalähtökilpailussa.

Ruuskanen hiihti ennakkoluulottomasti läpi kilpailun ja oli lopputuloksissa kahdeksas. Hän jäi kisan voittaneesta Einar Hedegartista 32,3 sekuntia.

Kisa oli lauantain tapaan norjalaisjuhlaa, sillä norjalaiset valtasivat kisan kärkiseitsikon. Andreas Fjorden Ree oli kisan toinen (+0,4) ja Martin Löwström Nyenget kolmas (+10,1).

Ruuskanen oli kisan paras ei-norjalainen.

Myös Niko Anttola hiihti pirteästi. Anttola oli kisassa 15:s jääden Hedegartille 45,3 sekuntia. Joni Mäki oli 24:s (+56,6).

Iivo Niskasen osalta kisa oli vaikea. Sijalle 30 sijoittunut suomalaistähti jäi kärjestä minuutin ja 2,2 sekuntia.