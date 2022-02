FIS löi pöytään Venäjä-perustelunsa – norjalaistähti huomauttaa raa'asta ristiriidasta: "Täysin väärin"

– FIS on ollut selkeä sen asenteesta koskien venäläisiä urheilijoita ja kaikkia FIS:n kilpailuja. Varmistaakseen reilun ja kattavan kilpailun kaikissa FIS:n tapahtumissa, kansallisten liittojen ja paikallisten järjestäjien ei pitäisi sulkea urheilijoita ulos sukupuolen, rodun, kansallisuuden tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella, FIS:n viestintäjohtaja Jenny Wiedeke viestitti sähköpostitse uutistoimisto NTB:lle.

– Kuinka reilua ja kattavaa on, kun Ukrainan olympiaurheilijoiden täytyy pysyä kotona puolustamassa maataan, Granerud kirjoitti Twitterissä .

Granerud kertoi Nettavisenille yrittäneensä "korostaa sitä, miten typerä FIS:n argumentti on, kun tilanne on mikä on". Ukrainassa käydään sotaa Venäjän käynnistettyä torstaina laajamittaisen hyökkäyksen maahan.