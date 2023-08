Venäjä väittää tuhonneensa Moskovaan yrittäneen droonin – MTV Uutiset seuraa sotaa

Venäjä väittää tuhonneensa Moskovaa lähestyneen droonin. Asiasta kertoo kaupungin pormestari Sergei Sobjanin.



– Tänä yönä ilmatorjuntavoimat tuhosivat droonin, joka oli lähestymässä Moskovaa Istrinskiin alueella, kertoi Sobjanin Telegramissa.



Sobjaninin mukaan drooni ei ehtinyt aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai rakennuksille.



Kyseessä on kuudes yö putkeen, kun Moskovaan on pyritty iskemään drooneilla,



Moskovaan kohdistui Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan alkuvaiheessa vain vähän iskuja. Iskujen määrä on kuitenkin viime aikoina lisääntynyt.



Venäjä on syyttänyt Ukrainaa drooni-iskuista myös muille Venäjän alueille.