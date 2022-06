Yhdysvallat lähettää HIMARS-raketinheitinjärjestelmiä Ukrainaan, kertoo viranomaislähde – järjestelmän kantamaksi jää noin 80 kilometriä

Muun muassa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on pyytänyt, että maahan lähetettäisiin raskaampia M270 MLRS -raketinheitinjärjestelmiä. Myös kevyempiä M142 HIMARS -järjestelmiä on ollut Ukrainan toivelistalla.

Biden: Emme auta Ukrainaa iskemään rajojensa ulkopuolelle

Zelenskyi: Eturintaman tilannetta tarkasteltava kokonaisvaltaisesti

Institute for the Study of War -ajatushautomon mukaan Venäjän hyökkäyksen keskittäminen Sjevjerodonetskin kaupunkiin ja Donbassin alueelle luo Venäjälle haavoittuvuuden Hersonin alueella. Ajatushautomo on pitänyt myös Ukrainalta hyvänä ratkaisuna olla vastaamatta Sjevjerodonetskiin kohdistuvaan hyökkäykseen keskittämällä sinne joukkojaan.